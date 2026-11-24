A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) identificou 31 organizações criminosas relevantes e 75 células estaduais em um levantamento sobre os cenários do crime organizado no Brasil. O material foi apresentado na segunda-feira (23) aos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).

O estudo, chamado de Cenários do Crime Organizado no Brasil, aponta a consolidação de três grupos com atuação nacional,

expansão do Comando Vermelho (CV) no Norte e Nordeste, e

crescimento do Terceiro Comando Puro (TCP) como terceira via entre os principais grupos criminosos do país.

Segundo a Abin, o levantamento utilizou uma metodologia desenvolvida em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) para identificar as organizações consideradas “mais relevantes” para a dinâmica criminal do país.

Foram analisados fatores como influência territorial, capacidade econômica e operacional dos grupos – excluindo organizações de atuação mais restrita.

O estudo identificou atuação “relevante” do Primeiro Comando da Capital (PCC) em 22 unidades da Federação; do CV em 19; e do TCP em quatro estados.

Ao todo, foram mapeadas 75 células estaduais, também pelo critério da relevância. Algumas dessas estruturas estavam ligadas a organizações com atuação nacional e interestadual.

De acordo com o levantamento, o PCC tem integrantes em 28 países e mantém presença relevante em praticamente todo o território nacional.

A organização foi descrita pela agência como a facção de maior sofisticação operacional, financeira e logística entre os grupos analisados.

Segundo a Abin, o PCC continua sendo um ator central na dinâmica do crime organizado brasileiro, embora tenha concentrado cada vez mais esforços no tráfico internacional de drogas e na atuação em áreas estratégicas para o escoamento de entorpecentes.

Com relação ao Comando Vermelho, o estudo constatou que o CV ampliou sua presença principalmente nos estados do Norte e Nordeste.

Para a Abin, a expansão dessa facção está associada ao aumento dos índices de homicídio registrados nessas regiões na última década.