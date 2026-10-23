Brasil volta às urnas para escolher entre Lula e Flávio

Eleitores de todo o país retornam às urnas neste domingo (25), no segundo turno das Eleições 2026, para escolher o próximo presidente do Brasil. Em cinco estados e no Distrito Federal também serão eleitos governadores, o que não ocorre no Paraná, que elegeu o senador Sergio Moro (PL) no primeiro turno. São 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar, sendo 8,6 milhões no Paraná e quase 350 mil na região. Na disputa estão o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição para assumir seu quarto mandato no comando do país, e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Com uma campanha presidencial polarizada entre os dois candidatos desde o início, o país chega às urnas ainda mais dividido que em 2022, quando Lula e Jair Bolsonaro, pai do senador Flávio disputaram a eleição. No primeiro turno, disputado no último dia 4 de outubro, Flávio fez 56.104.268 votos, liderando com 47,03% dos válidos. Já o presidente Lula recebeu 53.879.538 votos, correspondendo a 45,16% dos votos válidos. A diferença entre os dois foi de mais de 2,2 milhões de votos.

Em 2022, a situação era inversa. Lula havia terminado o primeiro turno à frente, com 57.259.504 votos (48,43%), contra 51.072.345 (43,20%) do então presidente Jair Bolsonaro. Uma vantagem de 6,1 milhões de votos do petista.

O presidente Lula tenta se eleger para seu quarto mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 2002 e reeleito em 2006. Alvo de investigações da Operação Lava Jato foi preso em 2018, teve condenações anuladas pelo STF – Supremo Tribunal Federal em 2021 e venceu as eleições em 2022. Ele tem como vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciou sua trajetória política como deputado estadual do Rio de Janeiro. Eleito em 2002, renovou o mandato de deputado estadual em 2006, 2010 e 2014. Em 2018, foi eleito senador pelo mesmo estado, com 4,38 milhões de votos. Concorre ao cargo com indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não pode concorrer porque está inelegível após condenação criminal por tentativa de golpe de estado. O vice de Flávio é Alfredo Gaspar, também do PL.

REGIÃO

Na região, são 349.411 eleitores aptos a votar nas oito comarcas eleitorais do Vale do Ivaí, mais Arapongas, totalizando 28 municípios com 1.104 seções e 164 locais de votação. Apucarana possui o maior colégio eleitoral regional, com 94.366 votantes aptos, seguida por Arapongas, que soma 84.546 eleitores, e Ivaiporã, com 24.050.