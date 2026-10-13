Justiça Eleitoral inicia preparação das urnas para 2º turno das eleições

A Justiça Eleitoral do Paraná iniciou nesta semana a preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das Eleições 2026. O procedimento inclui geração de mídias, carga de dados, testes e lacração dos equipamentos. No Paraná, mais de 8,6 milhões de eleitores estão aptos a votar no próximo dia 25.

O cronograma de preparação foi iniciado por Curitiba no feriado. Além da capital, Araucária, Colombo, Francisco Beltrão, Pato Branco e Rebouças também iniciaram os trabalhos na segunda-feira. A programação estadual segue até 20 de outubro.

Na região, segundo cronograma publicado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a preparação de urnas em Apucarana – maior colégio eleitoral da região, com mais de 94 mil eleitores - inicia a partir de hoje, com finalização prevista até o próximo sábado. Nas zonas eleitorais de Arapongas e Ivaiporã, a preparação foi iniciada ontem, segundo o TRE.

A primeira etapa consiste na geração das mídias com as informações necessárias para o funcionamento de cada urna eletrônica. A mídia de carga reúne dados como a identificação da seção eleitoral, a relação de candidatos e os eleitores aptos a votar.

Na sequência, os equipamentos recebem as mídias de votação e de resultado. As urnas passam por testes para verificar o funcionamento dos componentes antes da lacração.

A mídia de votação armazena os votos durante a eleição, enquanto a mídia de resultado registra os dados utilizados na totalização após o encerramento da votação.

Assim como ocorreu no primeiro turno, a preparação das urnas ocorre segue as regras de fiscalização da Justiça Eleitoral e pode ser acompanhada por representantes de partidos, candidatos e a população em geral.

O segundo turno das Eleições 2026 está marcado para 25 de outubro. Na maior parte do Paraná, os eleitores votarão apenas para presidente da República, escolhendo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Em três cidades do Paraná, além de votar para presidente, os eleitores votaram para eleição complementar e plebiscitos. Em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, vão escolher novo prefeito. Dois nomes concorrem pela Prefeitura: Brunão Mota (PSD) e Zé Isac (PT). Já os eleitores de Chopinzinho e de São João serão consultadas sobre o desmembramento da área correspondente à Comunidade do Alto Mirim, hoje pertencente a Chopinzinho, e sua incorporação ao território de São João.