Paraná define esquema de segurança para primeiro turno das eleições 2026

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) consolidou nesta quarta-feira (30), em reunião no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba, o planejamento das ações integradas das forças de segurança para o primeiro turno das eleições, no próximo domingo (4). A operação, coordenada pela Sesp, envolverá as Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Civil (PCPR), Polícia Penal PPPR), Polícia Científica (PCIPR) e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) nos 399 municípios do Estado.

A estrutura será empregada no sábado (3) e no domingo (4) para garantir a segurança nos locais de votação e nas proximidades, além do transporte e da chegada das urnas aos pontos definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A atuação integrada também contará com Receita Estadual do Paraná, Ministério Público do Paraná (MPPR), Polícia Federal (PF), Exército Brasileiro, guardas municipais, Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba (Setran) e Copel com pontos focais centralizados no CICCR. Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Defesa Civil Estadual terão pontos focais remotos.

A PMPR empregará 100% do efetivo nos dois dias. No sábado, a atuação estará concentrada também na segurança do transporte das urnas até as zonas eleitorais e locais de votação. No domingo, as equipes estarão preparadas para atender ocorrências relacionadas a crimes eleitorais, incluindo situações de propaganda irregular ou ilegal, em coordenação com a Justiça Eleitoral.

A PCPR manterá todas as comarcas e delegacias abertas em tempo integral nos dias 3 e 4, com 100% do efetivo empenhado no atendimento de ocorrências de competência da Polícia Judiciária e de crimes eleitorais. A Agência de Inteligência da instituição atuará integrada aos setores de inteligência das demais forças de segurança no monitoramento, em tempo integral, de todas as regiões do Estado.

As demais forças também integrarão a estrutura de segurança do pleito. A Polícia Penal do Paraná (PPPR), a Polícia Científica do Paraná (PCIPR) e o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) manterão equipes à disposição dentro do planejamento integrado coordenado pela Sesp.

A operação abrangerá 186 zonas eleitorais, 4.841 locais de votação e 27.333 seções eleitorais. A estrutura foi planejada para garantir a segurança de eleitores, juízes eleitorais, servidores e demais pessoas envolvidas no processo, além de permitir resposta rápida a situações que possam afetar a tranquilidade das eleições.