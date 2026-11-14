Sete dos 29 voos programados para partir do Brasil com destino aos Estados Unidos entre o fim da tarde desta sexta-feira (13) e as 14h deste sábado (14) tiveram que ser cancelados devido à interrupção do tráfego aéreo em território estadunidense.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), outros 14 voos partiram com atraso durante o mesmo período.

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Os problemas em território brasileiro são reflexos da falha de comunicação que afetou os centros de controle de tráfego aéreo dos EUA pouco antes das 15h54 (horário da Costa Leste estadunidense; 17h54 em Brasília) de ontem, forçando a Administração Federal de Aviação (FAA, do inglês Federal Aviation Administration) a suspender todas as decolagens no país.

Segundo o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, a falha de comunicação parece ter sido causada por imperícia ou imprudência de uma empresa privada contratada para prestar serviços à FAA, a L3Harris, cujos funcionários estavam realizando um serviço sensível, em uma região remota do país, quando os problemas começaram.

“Estamos trabalhando para determinar se houve incompetência, ou seja, se foi um erro do usuário ou do instalador da L3Harris, ou se eles instalaram um roteador com defeito. Ainda não determinamos qual foi a falha”, disse Duffy, durante uma entrevista coletiva, de acordo com a agência de notícias Reuters.

A FAA suspendeu a proibição de decolagens em quase todos os Estados Unidos ainda na noite desta sexta-feira. Mas como milhares de voos já haviam sido cancelados e outros tantos afetados, a proibição segue gerando consequências neste sábado.

De acordo com a FAA, mais de 16 mil voos foram cancelados só nos Estados Unidos, nos últimos dois dias.

Orientações aos passageiros

No Brasil, a Anac orientou os passageiros com viagem programada a consultar a companhia aérea para confirmar a situação do voo antes de se deslocarem ao aeroporto.

As empresas aéreas devem comunicar imediatamente os atrasos, os cancelamentos e as interrupções do serviço. Em caso de atraso, devem manter os passageiros frequentemente informados sobre a previsão de partida.

A empresa aérea deve oferecer assistência material grátis, conforme o tempo de espera no aeroporto - contado a partir do início do atraso, cancelamento ou interrupção do serviço.

Quando o tempo de espera superar duas horas, a companhia aérea deve oferecer gratuitamente alimentação adequada, por meio de crédito para alimentação, refeição ou solução equivalente.

Em caso de atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, à escolha do passageiro, reacomodação em outro voo, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso.

A reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um voo cuja data e horário sejam os mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido.

Caso a oferta não seja conveniente, o passageiro pode optar por um voo da própria empresa, em data e horário a sua escolha, dentro do prazo de validade restante da passagem.

Caso não haja solução, o passageiro pode registrar uma reclamação na plataforma Anac Passageiro.

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Com informações da Agência Brasil