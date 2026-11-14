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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo

(via Agência Brasil)

| Edição de 14 de novembro de 2026 | Atualizado em 14 de novembro de 2026

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A Mega-Sena sorteia neste domingo (15) prêmio estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 3.086 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Com informações da Agência Brasil