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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 230 milhões neste sábado

(via Agência Brasil)

| Edição de 24 de outubro de 2026 | Atualizado em 24 de outubro de 2026

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A Mega-Sena sorteia neste sábado (24) prêmio estimado em R$ 230milhões. As seis dezenas do concurso 3.074 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), por causa do segundo turno das eleições.

No último concurso, foram sorteados os números 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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Com informações da Agência Brasil