Corinthians aposta em retrospecto do 1º turno para evitar rebaixamento

Em queda livre no Brasileirão, no qual já ocupou o sétimo lugar e hoje é o 14º colocado, o Corinthians vê seu risco de rebaixamento aumentar a cada tropeço. Com seis derrotas seguidas na competição, para Cruzeiro (2 a 1), Coritiba (2 a 1), Santos (1 a 0), Chapecoense (2 a 1), Flamengo (2 a 1) e Fluminense (2 a 1), a equipe se ampara no retrospecto do primeiro turno contra seus últimos 10 rivais para se manter na elite nacional.

‘Bancado’ pelo elenco, o técnico Fernando Diniz não se cansa de frisar que é possível somar quatro vitórias nesta reta final. Na matemática alvinegra, 13 pontos são suficientes, o que obrigaria a equipe a empatar mais uma vez na série. No primeiro turno, mais da metade dos 32 pontos somados até então (17) foram com os oponentes que o clube terá até o fim da temporada.

O Corinthians ganhou cinco dos dez últimos jogos do primeiro turno, contra Vasco, São Paulo, Atlético-MG, Grêmio e Remo. Tirando o rival gaúcho, com o jogo em Porto Alegre, todos foram na Neo Química Arena. As igualdades vieram diante de Palmeiras e Vitória.

Com somente quatro partidas em sua casa, a equipe terá de buscar vinganças diante de sua torcida, pois perdeu em visitas ao Mirassol e ao Botafogo, além de não ter conseguido sair do zero diante do Vitória em Salvador.

A ingrata missão começa após a parada da Data Fifa diante de um indigesto oponente: o não menos ameaçado Internacional. O rival gaúcho ganhou no primeiro turno em Itaquera e ainda derrubou o atual campeão nas quartas de final da Copa do Brasil com 2 a 0 no Beira-Rio e 1 a 2 na capital paulista.

Depois, o Corinthians visita o Palmeiras, até iniciar novos confrontos diretos contra o rebaixamento com Vitória, Vasco e Mirassol, série na qual precisará somar muitos pontos. A reta final alvinegra marca compromissos com o São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Remo, quatro oponentes batidos pelo Corinthians no primeiro turno - perdeu somente dos cariocas.

Apesar de os números serem favoráveis, o Corinthians precisa melhorar muito seu rendimento, pois viu seus principais nomes caírem muito de produção, casos de Garro, Memphis, Kaio César e mesmo o promissor Breno Bidon, além de sofrer com a ausência de Yuri Alberto. A parada para a Data Fifa é a chance de Diniz melhorar o preparo de seus pupilos e dar ritmo para o centroavante, que deve ser a grand novidade no beira-rio.

O Corinthians não ganha desde o dia 9 de agosto, quando fez 2 a 0 na casa do Red Bull Bragantino. Essa foi a única vitória no turno, além de dois empates contra Vitória e Athletico-PR. Do mais, só derrotas do lanterna no segundo turno.