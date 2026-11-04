Palmeiras enfrenta o Remo para seguir na briga pelo Brasileirão

O Palmeiras enfrenta o Remo hoje, às 19h30, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na perseguição ao Flamengo, o time de Abel Ferreira precisa vencer para sustentar a disputa pelo título em meio a uma sequência que também inclui compromissos decisivos pela Copa do Brasil e pela Libertadores.

Com 70 pontos, o Verdão começou a rodada na vice-liderança. O encontro com o Remo antecede a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. No domingo, o Palmeiras visita o Vasco, em São Januário, com a vantagem construída na vitória por 1 a 0 no primeiro confronto. Um empate garante a classificação. Mais adiante, no dia 28, o clube ainda terá a final da Libertadores.

A proximidade entre os jogos faz o controle do desgaste ganhar peso nas escolhas da comissão técnica. Abel não confirmou os titulares e pode promover alterações pontuais para preservar atletas. A definição passa pela avaliação física do elenco, que chega à reta final da temporada com opções reduzidas em alguns setores.

Ontem, o treinador comandou uma atividade tática na Academia de Futebol. A preparação também teve um recreativo e exercícios de finalização para meias e atacantes, nos últimos ajustes antes do compromisso pelo Brasileiro.

Ramón Sosa continua em tratamento por uma lesão na coxa direita. O atacante realizou trabalhos na parte interna e no campo, mas ainda não deve ficar à disposição. Paulinho, que se recupera de um trauma na panturrilha direita, também segue como desfalque. Jefté está suspenso preventivamente por doping.

Uma possível formação tem Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay ou Khellven, Marlon Freitas ou Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez ou Arthur; Jhon Arias, Flaco López ou Vitor Roque e Mauricio. As alternativas refletem a possibilidade de mudanças para distribuir a carga de jogos.

Para o Remo, a urgência está na luta pela permanência. A equipe paraense soma 29 pontos e ocupa a penúltima posição. O Mirassol, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, tem 37. Após vencer o Botafogo na rodada anterior, o time comandado por Thiago Carpini tenta dar sequência à reação.

O treinador terá o retorno de Zé Ivaldo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A provável escalação é Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.

A arbitragem será de Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Leone Carvalho Rocha. Diego Pombo Lopez ficará responsável pelo VAR.